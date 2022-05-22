صحيفة بريطانية: القضاء البريطاني يسجن مواطن ليبي متهم بالتزوير والإحتيال ..وهذه علاقته بالسفارة الليبية

ذكرت صحيفة Grimsby telegraph البريطانية أمس السبت إن القضاء البريطاني حكم بالسجن لمدة 6 سنوات على شخص ليبي متهم بالنصب والاحتيال يدعى عصام المقرحي والذي تمكن من جمع 400 ألف جنيه إسترليني في مدينة غريمبسي البريطانية من إستثمارات لشركة قال إنها كانت تزود الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف إلى سفارة ليبيا لدى المملكة المتحدة .

وأكدت الصحيفة إن المقرحي البالغ من العمر 51 عاما مذنب في 9 تهم بالاحتيال وتهمة واحدة تتعلق بغسيل الأموال وتهمة واحدة بالتزوير في محكمة هال كراون حيث دعى أن شركته كانت ستوفر عوائد سريعة ومربحة لأي شخص يستثمر، غير أن العوائد الموعودة لم تتحقق، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التساؤل والتحري عنه فحاول إخفاء خداعه بإرسال خطاب بنكي يزعم فيه أنه كان جاداً في محاولة سداد الأموال ليثبت البنك فيما بعد أن الخطاب مزور .

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكل إجمالي بين ديسمبر عام 2014 ويوليو عام 2017 قد تمكن المقرحي من جمع 400 ألف جنيه إسترليني من العديد من الضحايا الذين أخبرهم أن استثماراتهم ضرورية للمساعدة في إدارة العمل .

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