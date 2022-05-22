خاص -مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يخاطب جهاز الإمداد الطبي بخصوص مراسلته لفتح ا 2022-05-22 23:59:56

#خاص

-مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يخاطب جهاز الإمداد الطبي بخصوص مراسلته لفتح اعتمادين لصالح شركة fresenius بقيمة 18.639 مليون وآخر بقيمة 4.719 مليون ورو لتوريد مستلزمات الكلي حيث كشف المركزي قيام ذات الشركة ب2019 بتغريم 231 مليون لتسوية دعوى قضائية بشأن أمور عدة أبرزها قضايا فساد ورشوة رفعت عليهم من قبل وزارة العمل الأمريكية بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كما دفعت ذات الشركة مبلغاً وقدره 1.116 مليار دولار تعويضات أخرى وأن الدعوة قائمة حالياً من قبل المدعي العام الألماني بخصوص خرق قوانين التنافس التجاري ..

– مراسلة أخرى للمركزي إلى الإمداد الطبي تفيد بطلب الجهاز فتح اعتمادين لشركة gambro baxter بقيمة 6.841مليون يورو واتضح أن بها مخالفات في الولايات المتحدة والقصور في اتباع توجيهات منظمة الأمريكية للدواء .

– مراسلة للمركزي إلى الإمداد الطبي لفتح إعتماد لشركة nipro بقيمة 5.686 مليون لتوريد مشغلات الكلي مع وضع سعر مبالغ به جداً .

#صدى #ليبيا







2022-05-22 23:59:56

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