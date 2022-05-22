المجلس التسييري ترهونة يجتمع مع مدير إدارة خدمات النظافة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “هشام مصباح اشتيوي ” اليوم الأحد اجتماعاً ، رفقة كل من نائب المجلس التسييري “محمد مفتاح افنيك”، وبحضور وكل من أعضاء المجلس التسييري، مع مدير إدارة خدمات النظافة بالمجلس البلدي

“سالم البشير محمد عامر”.

تناول الاجتماع مناقشة عدة أمور وأهمها شكاوي الأهالي من مشكلة تكدس القمامة بالمدينة، وأيضاً العمل على ترحيل المكب المؤقت ( المرحلي )، حيث عدد مدير إدارة خدمات النظافة العامة ترهونة أهم المشاكل والعراقيل التي تواجههم : إن الادارة تعاني من نقص حاد في الآليات والمركبات وعدم إجراء الصيانات اللازمة للآليات الضعيفة المتهالكة العاملة، وكذلك ضرورة العمل على التخلص من الآليات المستهلك ( الخردة ) ومخزن الشركة بدأ عبارة (رابش) على حد تعبيره

ومن جهته طالبت لجنة المجلس التسييري في الاجتماع من مدير ادارة خدمات النظافة العامة ترهونة – سرعة العمل لتقديم كشف دقيق للآليات المستهلكة لتحويلها إلى خردة.

إلى جانب كشف للآليات التي تحتاج إلى صيانة عاجلة والاحتياج العام للإدارة للآليات لسير العمل على أكمل وجه، وكذلك مناقشة تغيير المكب المرحلي اقترح أ. سالم البشير بأنه يوجد مكب مرحلي واقع ضمن المخطط العام للبلدية وأنه من المفترض أن يكون مكانه محدد وسوف يتم مراسلة التخطيط العمراني لبلدية ترهونة لحل هذه المشكلة، وأيضاً موضوع العمالة وتشاركيات النظافة التي تشتغل بالمدينة بدون تقاضي أي مرتبات للعمال من قبل التشاركية رغم وجود عقد لها ولكن التشاركية غير موجودة ووضعها سيئ والعمال إلى يومنا هذا يشتغلون بمجهود ذاتي.

وفي ختام الاجتماع طالب رئيس المجلس التسييري المُكلف من مدير إدارة خدمات النظافة العامة تجميع كل البيانات بشكل عاجل، وإن المجلس سيقدم الدعم الكامل بكل الإمكانيات المتوفرة لحل هذه المشكلة التي عانو منها سكان البلدية لفترة طويلة، وأن تظهر المدينة بشكل حضاري نظيفة مزدهرة مستقرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية