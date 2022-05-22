العبدلي: المشاريع الجديدة ستزيد الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أن دخول المشاريع الجديدة في غرب طرابلس، طبرق، ومصراته، إلى الخدمة سيزيد الإنتاجية الى 7400 ميغاوات، وهو ما يعتبر أعلى توليد للشركة.

بدوره، شدد الدبيبة على ضرورة معالجة الشركة لأوضاع الشبكة خلال فصل الصيف، مع ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية.

وشهدت أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، توقفا نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع الأسبوع الفائت

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