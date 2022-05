“شكشك” يناقش مع “علي محمود” الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن بعض الدعاوى القضائية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” عددًا من القضايا من بينها بحث الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن بعض الدعاوى القضائية.

وذكر مكتب الإعلام بديوان المحاسبة أن “شكشك وعلي محمود” تناولا خلال الاجتماع كذلك مناقشة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون.

وأضاف بأن الاجتماع ركّز أيضا على الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة الليبية للاستثمار بشأن الجهات التابعة للمؤسسة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص.

