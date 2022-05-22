وزير العمل والتأهيل يؤكد على دور المتخرجين بالسوق العمل المحلي

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد” اليوم الأحد، بالمشاركة في فعاليات تخريج دفعة لعدد 30 متدرب من الباحثين عن العمل على المستوى الوطني من أكثر من 15 بلدية، وذلك بعد اتمامهم كافة التدريبات النظرية والعملية لكيفية صناعة ألعاب الحدائق (نجارة- حداده).

كما أشاد الوزير بمجهودات المدربين والمتدربين والقائمين البرامج التدريبي بشكله الحالي، خصوصا جانب الإتقان والأمان عند استعمالها من قبل الأطفال في الحدائق، مؤكداً على دور المتخرجين بالسوق العمل المحلي، حيث منح عدد من الضيوف المتدربين شهائد تخرجهم حتى يتسنى لهم العمل وفقاً للضوابط ومتطلبات سوق العمل المهني والحرفي بجودة وحرفية عالية.

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