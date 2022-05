قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” إن الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة تحتاج لعلاج سريع، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد متنوع ليحلّ محل النفط.

وأوضح “الكبير” في كلمة له خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بأن الاقتصاد الوطني يعاني العديد من التشوهات من بينها أن اقتصاد الظل في ليبيا بات يمثل ما نسبته 60% من الناتج القومي، بينما لا تزيد مساهمة القطاع الخاص الرسمي عن 5%.

وأضاف أنه من الضروري بأن تكون هناك في ليبيا مشاريع تقلل من الاعتماد الكلي على النفط، محذرا من أن الطلب على النفط لن يستمر كما الآن بعد عشر سنوات ولابد من البدء في خلق اقتصاد متنوع للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

The post “الكبير”: الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة تحتاج لعلاج ولابد من خلق اقتصاد متنوع ليحلّ محل النفط appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا