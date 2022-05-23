“عادل جمعة ” يدعو وزير التعليم التقني والفني للتواصل مع وزارة المالية بشكل عاجل من أجل تسوية أوضاع موظفيها

دعا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” في كتابه المؤرخ بتاريخ 16-5-2022 وزارة التعليم التقني والفني لتواصل بشكل عاجل والتنسيق مع وزارة المالية وعقد الاجتماعات اللازمة مع المسؤولين به الاستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم التقني والفني وتوفير البيانات والمستندات اللازمة تنفيذ لاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بديوان وزارة المالية بتاريخ 24/4/2022.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية الأسراع في تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي بالكليات والمعاهد التقنية العليا وفقاً للزيادة التي صرفت لزملائهم أعضاء هيئة التدريس بموجب قرار المجلس الرئسي رقم (126) لسنه 2021.

ومن جهتها أكدت وزارة التعليم التقني والفني جاهزيتها وحصرها لجميع بيانات ومستندات الموظفين، وأنها باشرت فعلياً بالتواصل مع وزارة المالية .

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