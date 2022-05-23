“شكشك” يبحث مع الليبية للاستثمار مساهمة المؤسسة بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعاً، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان المحاسبة والمؤسسة .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن بعض الدعاوى القضائية، وكذلك مساهمة المؤسسة الليبية للاستثمار بالصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والتي تم التأكيد بشأنها على ضرورة العمل على تصحيح أوضاعها بما يتوافق وصحيح القانون .

إلى جانب الإجراءات المتخذة من الإدارة التنفيذية بالمؤسسة بشأن الجهات التابعة للمؤسسة والتنسيق مع ديوان المحاسبة بالخصوص .

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