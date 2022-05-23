بلدي ترهونة يبحث مع لجنة العطاءات المشاريع داخل البلدية والمخططات العامة

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “هشام اشتيوي” اليوم الأحد، مع رئيس لجنة العطاءات بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة “محمد بوزيد”

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع داخل البلدية والمخططات العامة، وكذلك البدء في خطة عملية للمشاريع المُقامة في ترهونة سواء الجارية الأن أو المتوقفة، وأيضاً المُعلقة منذ مخطط عام 1985 الى عند مخطط عام 2008-2010 .

كما طالب المجلس التسييري مخاطبة كل من :جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق فرع المرقب، ومصلحة الطرق والجسور فرع المرقب كما طالب المجلس أيضا بمخاطبة، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحة المباني التعليمية مكتب ترهونة، ومشروعات قطاع الصحة لترهونة، وجهاز تنمية وتطوير المباني الادارية فرع المرقب، حيث جاءت هذه المخاطبات للوقوف على الموقف العام للمشاريع القائمة بمدينة ترهونة سواء المتعثرة أو القائمة أو التي تشتغل الأن التي تحتاج للوقوف عليها ومتابعتها

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس التسييري بأنه سوف يتواصل مع مكتب التخطيط العمراني بحكم خبرته عن المخططات ولا تزال الاجتماعات مستمرة مع باقي المسؤولين للخروج من نفق الظلام إلى الازدهار ووضع السكة على القطار لتشهد مدينتنا تطوراً عمرانيات وبنية تحتية ومواصلات مُمتازة .

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