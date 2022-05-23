يتم القبض على البعض والآخرين لا يمكن المساس بهم .. ميدل إيست ايكونوميك تكشف عن شبكة مهربين النفط الليبي

قال موقع ميدل إيست ايكونوميك إن أسعار النفط إرتفعت خلال الأشهر الأخيرة وذلك نتيجة إرتفاع معدلات تهريب الوقود الذي لا يزال يمتص شريان الحياة في ليبيا.

وبحسب الموقع إن ليبيا تعرضت للكثير من الابتزاز ولسوء المعاملة من قبل المجرمين الذين حققوا أرباحا هائلة من خلال التجارة غير المشروعة في البنزين والديزل .

ووفقا للموقع فإنه مع ارتفاع أسعار النفط العالمية زادت محاولات تهريب الوقود حيث قد يتم القبض على البعض من المهربين ولكن العديد من المجموعات المهربة للنفط الليبي تظل على ما يبدو غير قابلة للمساس ،حيث أدى تفكك ليبيا في أعقاب سقوط القذافي عام 2011 إلى توسع هائل في شبكات تهريب النفط من البلاد .

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