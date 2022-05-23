بالأرقام: “صدى الاقتصادية” تفصح عن مراسلات هامة جداً للمركزي لوقف اعتمادات مستندية طالب بها الإمداد الطبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على عدد من مراسلات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى جهاز الإمداد الطبي .

تضمنت المراسلة الأولى طلب جهاز الإمداد الطبي فتح اعتمادين لصالح شركة fresenius بقيمة 18.639 مليون وآخر بقيمة 4.719 مليون ورو لتوريد مستلزمات الكلي حيث كشف المركزي قيام ذات الشركة ب2019 بتغريم 231 مليون لتسوية دعوى قضائية بشأن أمور عدة أبرزها قضايا فساد ورشوة رفعت عليهم من قبل وزارة العمل الأمريكية بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كما دفعت ذات الشركة مبلغاً وقدره 1.116 مليار دولار تعويضات أخرى وأن الدعوة قائمة حالياً من قبل المدعي العام الألماني بخصوص خرق قوانين التنافس التجاري .

وتحصلت صدى حصرياً على مراسلة أخرى تفيد بطلب الجهاز فتح اعتمادين لشركة gambro baxter بقيمة 6.841 مليون يورو واتضح أن بها مخالفات في الولايات المتحدة والقصور في اتباع توجيهات منظمة الأمريكية للدواء .

كما حازت “الصدى” حصرياً على مراسلة المركزي للجهاز لفتح إعتماد لشركة nipro بقيمة 5.686 مليون لتوريد مشغلات الكلي مع وضع سعر مبالغ به جداً .

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