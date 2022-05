خاص: مصرف الواحة يفتتح فرعا له في مدينة أوباري

افتتح مصرف الواحة، فرعا له في مدينة أوباري وذلك لتقديم الخدمات إلى كافة اهالي المنطقة خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع.

وقال مدير فرع أوباري عبدالهادي الكيلاني لـ “عين ليبيا” إن افتتاح فرع فى منطقة اوباري ياتي ضمن خطة وضعتها الادارة العامة لمصرف الواحة إفي تقديم الخدمات للزبائن و تذليل كافة الصعوبات أمامهم سواء على صعيد خدمات الافراد او الشركات .

وأوضح الكيلاني أنّ وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب يساعد على تنشيط القطاع المصرفي بمنطقة أوباري و سيعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من حيث توفير السيولة النقدية و تقديم الخدمات الإلكترونية بإضافة إلى ان الفروع مربوطة بباقي فروع المصرف في مختلف مدن ليبيا.‎

