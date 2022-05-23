وزير الاقتصاد يعتمد مدونة السلوك للشركات | أخبار ليبيا 24

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الأحد قرار رقم 494 لسنة 2022 بشأن إعتماد مدونة السلوك للشركات .

حيث تعتمد هذه المدونة على مجموعة من القواعد والقيم منها إحترام القوانين والشفافية والنزاهة والرقابة الداخلية ومحاربة الفساد والجودة والإتقان والمسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق متصل عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وبحضور الأعضاء والمدير العام بالهيئة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول واجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقييم ومتابعة أدوات التأمين.. كما تم استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة.. وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وحث الحويج الإدارة التنفيذية على تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار.مؤكداً على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022م .

وفي سياق أخر كان قد التقى وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج مع وزير الشؤون. الاجتماعية وفاء الكيلاني بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور مدير إدارة. الشؤون الإدارية و المالية بوزارة الاقتصاد و التجارة و مستشار وزير الشؤون. الاجتماعية و ذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة. الاستثمار المنزلي.

في حين بحث الاجتماع سبل توفير الدعم اللازم المالي و الفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق متشارك لدراسة القوانين و اللوائح التي تخص. الشؤون الاجتماعية.