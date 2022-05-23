خاص -مراسلة مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى مدراء المصارف ل 2022-05-23 10:51:03

#خاص

-مراسلة مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى مدراء المصارف لمتابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية زيادة سقف السحوبات للمواطنين وبالأخص الفروع الواقعة خارج طرابلس ..

-مراسلة فرع المركزي بسبها لمدراء إدارات فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية للتواصل مع إدارة الإصدار وإستلام إحتياجاتهم من السيولة .

-رئيس قسم اصدار غريان يراسل فروع منطقة الجبل الغربي وذلك لتقديم مقترحاتهم للسيولة اللازمة لسد احتياجات فروعهم منها .

-مراسلة رئيس قسم الإصدار بمصراتة فروع المصارف العامة والمتخصصة بالمنطقة الوسطى وذلك لتقديم طلباتهم للحصول على السيولة النقدية لسد إحتياجات الفروع التابعة لهم مع رفع القيود على السحب النقدي.

#صدى #ليبيا









2022-05-23 10:51:03

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