دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى تحكيم العقل والابتعاد عن إغلاقات الحقول والموانئ النفطية، معتبرا أن إعاقة أعمال المؤسسة ستزيد من معاناة الشعب.

صنع الله وخلال اجتماع مع عميد بلدية اجخرة محمد عبد المالك، بشأن الصعوبات التي تواجه البلدية، ذكر أنّ بعض أعمال الإغلاقات كان وراءها أفراد لا يمثلون منطقة اجخرة.

وأكد صنع الله تواصل المؤسسة مع جميع الأطراف وعلى رأسها مكتب النائب العام لمتابعة قضية الإغلاقات.

وتابع صنع الله أن المؤسسة مستمرة في تقديم الدعم الممكن من خلال إدارة التنمية المستدامة لكافة المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

من جانبه، شدد عميد بلدية جخرة محمد عبد المالك على دعمهم للمؤسسة الوطنية لقيام بأعمال الصيانة اللازمة لزيادة معدلات الانتاج ودعم اقتصاد، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على انتاج النفط.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

The post صنع الله يدعو إلى الابتعاد عن الإغلاقات النفطية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار