بلدي بنغازي يفتتح فعاليات ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»

بنغازي 23 مايو 2022 ( وال )_ افتتح المجلس البلدي بنغازي بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية الليبية، فعاليات ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا».

‎ ويشارك في هذا الملتقى والمعرض المصاحب لعدد من شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وعدد من شركات القطاعين العام والخاص .

‎ وتشتمل فعاليات الملتقى على إقامة الدورات وورش العمل المشتركة الليبية المصرية؛ لتعزيز القدرة الفنية والمهنية للمهندسين والفنيين الهندسيين في البلدين، بالإضافة إلى السعي لتوحيد المعايير والضوابط الخاصة باعتماد المهندسين وممارسة المهنة في البلدين. (وال _ بنغازي)

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