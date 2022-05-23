تراجع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 23 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 23 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7767 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0638 دينار، والجنيه الاسترليني 6 دينار، والدولار الكندي 3.7327 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2993 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2734 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3005 دينار، والدينار التونسي 1.5428 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4774 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 23 مايو 2022: