“عون” يبحث بخصوص الإقفالات بهدف مناقشة الجهات المسببة في إقفال النفط والغاز

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الأثنين، مع رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل “فتحي بوهدمه ” ورئيس مجلس حكماء أجدابيا “الرحيم فرج” ورئيس مجلس أعيان الزويتينة “جبريل منصور”، وبحضور عضوين من اللجنة المشكلة من وزير النفط والغاز.

تناول الاجتماع البحث بخصوص الإقفالات بهدف مناقشة ومحاورة الجهات المسببة في إقفال النفط والغاز، إلى جانب تقديم الدعم للمناطق المجاورة لميناء الزويتينة (مدينة الزويتينة واجدابيا) .

وأيضاً دور وأهمية وزارة النفط والغاز في المتابعة والإشراف على قطاع النفط والغاز وخاصة التنمية المستدامة، وكذلك تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة.

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