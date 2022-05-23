الحرس البلدي بنغازي يطلق حملة مكثفة على الأنشطة التجارية في “سيدي خليفة”

بنغازي 23 مايو 2022 (وال) _ أطلقت دوريات مركز الحرس البلدي سيدي خليفة، بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية في نطاق المركز، حيث تم من خلالها ضبط مخالفات عده أهمها استغلال الفضاء العام.

وبحسب المركز الإعلامي للمركز، فقد أفاد رئيس المركز رائد (عبدالله العبدلي) بأنه تم التفتيش على الأنشطة في نطاق المركز، ومن خلال التفتيش تم قفل (رياشة)، لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية و القانونية، كما تم ضبط قصاب يبيع لحوم غير مختومة من قبل المفتش الصحي

وأشار إلى أنه تم إزالت جميع العروض و الباعة المتجولين الذين يستغلون الفضاء العام، مما يسبب ازدحام و حوادث لحجبهم الرؤيا في الطريق الساحلي.

كما حذر رئيس المركز جميع من يستغل الأرصفة و الفضاء العام، بأنه سيتم إزالت العروض و مصادرتها و فقا للقانون. (وال _ بنغازي)

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