خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-05-23 12:55:24

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار توفير السيولة بفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وصلت هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 65 مليون بمطار بنينا لدعم رصيد قسم الاصدار بفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي ، وتأتي هذه الشحنة استكمالاً للشحنات المرسلة منذ بداية شهر ابريل الماضي لتصل إلى مليار دينار ليبي ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بتوفر السيولة ويحث كافة إدارات المصارف التواصل مع أقسام الاصدار بكافة المناطق لإستلام إحتياجاتها .

#صدى #ليبيا

2022-05-23 12:55:24

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