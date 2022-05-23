خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى وصول 65 مليون لبنينا بنغازي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 65 مليون بمطار بنينا لدعم رصيد قسم الاصدار بفرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار توفير السيولة بفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الشحنة استكمالاً للشحنات المرسلة منذ بداية شهر ابريل الماضي لتصل إلى مليار دينار ليبي ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بتوفر السيولة ويحث كافة إدارات المصارف التواصل مع أقسام الاصدار بكافة المناطق لإستلام إحتياجاتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية