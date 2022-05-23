‎مراسل “وال”: مصرف الواحة يفتتح فرعًا له في منطقة أوباري

أوباري 23 مايو 2022 (وال)- افتتح مصرف الواحة أمس الأحد، فرعًا له في منطقة أوباري، ضمن خططه التوسعية ولتلبية احتياجات زبائنها وحرص الإدارة العامة لتقريب الخدمات المصرفية للمواطن.

هذا وتهدف خطوة الافتتاح إلى تقديم الخدمات إلى كافة أهالي المنطقة خلال توفير الراحة، والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع.

وقال مدير فرع أوباري عبدالهادي الكيلاني – لمراسل “وال” – إن الافتتاح فرع فى منطقة اوباري؛ يأتي ضمن حرص الإدارة العامة لمصرف الواحة على تحقيق رضا الزبائن وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، سواء على صعيد خدمات الأفراد أو الشركات.

وأضاف الكيلاني أن وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب، يُساعد على تنشيط القطاع المصرفي بالمنطقة أوباري، وسيعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من حيث توفير السيولة النقدية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، بإضافة إلى أن الفروع مربوطة بباقي فروع المصرف في مختلف مدن ليبيا. (وال) أ ف/ ر ت

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