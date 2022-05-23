مصرف الواحة يقوم بافتتاح فرع له في منطقة أوباري

افتتح مصرف الواحة يوم أمس الأحد فرعه بمدينة أوباري، حيث تهدف خطوة الافتتاح إلى تقديم الخدمات إلى كافة اهالي المنطقة خلال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم خلال ساعات العمل الرسمية للفرع .

كما قال مدير فرع أوباري ” عبدالهادي الكيلاني ” أن الافتتاح فرع فى منطقة أوباري يأتي ضمن حرص الإدارة العامة لمصرف الواحة إلى تحقيق رضا الزبائن و تذليل كافة الصعوبات أمامهم سواء على صعيد خدمات الأفراد او الشركات .

مضيفاً ” الكيلاني ” بأن وجود فروع للمصرف مجهزة بشكل مناسب يساعد على تنشيط القطاع المصرفي بالمنطقة أوباري، كما سيعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من حيث توفير السيولة النقدية وكذلك تقديم الخدمات الإلكترونية بإضافة إلى أن الفروع مربوطة بباقي فروع المصرف في مختلف مدن ليبيا .‎

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