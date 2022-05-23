زيت الزيتون يثبت جودته الممتازة بنيْل المركز الأول في أهم المسابقات الدولية

ينجح زيت الزيتون الليبي مرةً أخرى في فرض جودته وإثبات تألقه في المسابقات الدولية الهامة، وذلك بمشاركته الأخيرة الناجحة في مسابقة اليابان الدولية بحصد الميدالية الذهبيّة.

وتعتبر جائزة زيت الزيتون اليابانية مسابقة دولية تهدف إلى الترويج لزيوت الزيتون البكر الممتازة من جميع الأصول في اليابان، وكذلك فرصة فريدة للمنتجين لزيادة الوعي بعلامتهم التجارية في الأسواق الدولية.

والجائزة الممنوحة في المسابقة تُقدّم من قبل لجنة تحكيم محلفة معترف بها دولياً، حيث يتم اختيار الزيوت المشاركة بناءاً على إجراءات التذوق العالمية وبما يتفق تماماً مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

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