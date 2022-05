تتويج عالمي لزيت الزيتون الليبي في اليابان

فازت ليبيا بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها في مسابقة اليابان الدولية Joop 2022 التي تهدف للترويج لزيت الزيتون البكر الممتاز.

وقد نجح زيت الزيتون الليبي في فرض جودته والتألق من خلال حصد الميدالية الذهبية من طرف معصرة الأجنف لزيت الزيتون بغريان, في مسابقة تعدّ فرصة فريدة للمنتجين لزيادة الوعي بعلامتهم التجارية في الأسواق الدولية وعلى وجه الخصوص في اليابان باعتبار أنها الدولة الآسيوية التي يزداد فيها الطلب على زيت الزيتون البكر عالي الجودة.

وسبق لليبيا أن ضربت موعدا مع التتويج في ذات المسابقة في 11 مايو 2021 من خلال الظفر بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية لممثلينا من مدينة غريان وهم شركة المشكاة ومعصرة بن لامين فيما تحصل على الميدالية الفضية شركة زيتون غريان.

وتمنح هذه الجائزة JOOP من قبل لجنة محلفين معترف بها دولياً و يتم اختيار الزيوت المشاركة بناءً علي إجراءات التذوق الأعمي و بما يتفق مع لوائح الإتحاد الأوروبي.

