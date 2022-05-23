انطلاق طائرة أول حالتين لتلقي العلاج اللازم في المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر

انطلقت صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 2022/5/23 م طائرة الإسعاف الطائر وعلى متنها أول حالتين لتلقي العلاج اللازم في المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية.

حيث تم إيفاد الحالات ضمن برنامج تنظيمي يتم من خلاله تقييم الحالات وقبولها وإيفادها تباعا للعلاج بالمركز الطبي العالمي، والذي أبرمت معه وزارة الصحة اتفاقية في صورة برنامج توأمة يتضمن علاج الحالات والتدريب، ونقل المعرفة بهدف توطين العلاج ومتابعة الحالات في ليبيا.

كما يشار إلى أنه قد سبق التنسيق لإيفاد حالة مشابهة إلى ألمانيا لتلقى العلاج المطلوب، وكذلك تشير المتابعة إلى حدوث تحسن ملحوظ وإيجابي، وهو الهدف الذي يسعى إليه ديوان المحاسبة من خلال متابعة الإجراءات والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

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