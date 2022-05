أوّل رواية ليبية لمحمد النعاس تتوج بالجائزة العالمية للرواية العربية

توّجت رواية ” خبز على طاولة الخال ميلاد” للكاتب الشاب محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية والذي يعتبر أصغر فائز بالجائزة في تاريخها, بعد أن انتزع لقب الفوز بها من بين قائمة ضمّت روايات مصرية وأماراتية وكويتية ومغربية وعمانية كانت مشاركة في جائزة “البوكر العربية”.

وتعدّ رواية “خٌبز على طاولة الخال ميلاد” الرواية الليبية الأولى التي تفوز بالجائزة ولكنها ليست أول رواية ليبية تصل الي القائمة القصيرة حيث سبقها ترشح رواية (زرايب العبيد) لنجوي بن شتوان عام 2017.

حيث أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن بهذا الفوز يصبح النعاس الذي لم يتجاوز سنه الـ 31 عاما أصغر فائز بهذه الجائزة في العالم منذ انطلاقها.

