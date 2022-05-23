اقتصاد

“الحويج” يصدر قراراً بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 508 لسنة 2022 م بتقرير أحكام بالنشاط التجاري.

حيث تنص المادة ( 1 ) بحظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين ، كما تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفنيش العمالي وكافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الاجانب للأعمال التالية :عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، القيام بأعمال الوساطة العقارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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