“الحويج” يصدر قراراً بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 508 لسنة 2022 م بتقرير أحكام بالنشاط التجاري.

حيث تنص المادة ( 1 ) بحظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين ، كما تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفنيش العمالي وكافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الاجانب للأعمال التالية :عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، القيام بأعمال الوساطة العقارية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية