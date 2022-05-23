مصدر لـ218: ميناء طبرق يصدر أكثر من 52 ألف طن خردة حديد منذ بداية 2022

مصدر مسؤول في ميناء طبرق لـ218: صادرات خردة الحديد من ميناء طبرق في الفترة من يناير إلى مايو 2022، بلغت 52.2 ألف طن، 90% منها كان اتجاه تركيا.
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قناة 218 الليبية
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