خاص: مابعد إجراء قُرعة الحج .. ومصير من لم يوّفقوا هذه المرة “الطاهر” يوضّح لـِصدى بالخصوص

صرّح مُدير فرع الهيئة العامة لشؤون الحج والعُمرة بطرابلس “عبد اللّطيف محمد الطّاهر ” لِصدى الاقتصادية قائلاً: قُرعة اليوم هي لـِ 42‎%‎ من حُجّاج منطقة طرابلس الكُبرى بناءاً على اشتراطات وُضعِت من قِبل المملكة العربيّة السعودّية، واستبعاد كل من يفوق عمرُه 65 سنة.

وأضاف: “حصّة طرابلس الكبرى بلغت هذا الموسم 1540 حاج وبنسبة 42‎%‎ نستنتج أنّ العدد سيصبح 927 حاج ثُمّ بعد ذلك قمنا باستبعاد من هُم فوق الـ 65 وحالات الوفاة، ونتج أنّ المستهدفين 630”.

متابعاً: “بعد إنهاء إجراء هذه القُرعة سوف يتم تكوين مجموعات تضم 48 أو 49 شخص في كل مجموعة ولها مُشرف؛ بهذه الطريقة سوف يكون الحاج على توصل مع المشرف الخاص به في كافة الامور”.

خِتاماً قال “الطاهر”:”سوف يُصدَر قرار “حِفظ حق” من قِبل الهيئة العامة لشؤون الحج والعُمرة لمن لم يحالفهم التوفيق هذه المرّة، سيكون إمّا قراراً جماعياً أو لكل فرد على حدى”.

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