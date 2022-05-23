وزارة الاقتصاد تحظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، قراراً بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

ووجّه القرار الذي اطّلعت 218 على نسخة منه كافة مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي والجهات الضبطية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات تختص بممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحال التجارية لأنفسهم والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

كما أصدر الحويج عدة قرارات بحظر تصدير منتجات وتحديد قائمة أسعار بعض السلع الرئيسة والخدمات الطبية، في إطار حزمة قرارات تندرج تحت توصيات اللجنة القانونية بالوزارة، لاستكمال تنفيذ البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

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