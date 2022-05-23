وزير النفط والغاز يبحث توطين صناعات المعدات النفطية داخل ليبيا

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الإثنين 23 مايو بزيارة إلى مصانع ورش الشركة العامة لصناعة المقطورات رفقة مستشار الوزارة “محمد الغابر ” ووزير الصناعة والمعادن “احمد أبو هويسة “

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة أهداف الزيارة ومدى استعداد الشركة ووزارة الصناعة والمعادن لتشارك مع الأطراف المحلية والخارجية لزيادة وتحديث معدات ووحدات نفطية مثل الخزانات والعربات والهياكل الحديدية .

كما تم الإتفاق خلال هذه الزيارة على مواصلة التباحث واللقاءات لخلق مشاركات تخدم توطين بعض الصناعات للمعدات النفطية داخل ليبيا .

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