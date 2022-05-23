“المنفي” يؤكد على دعم المجلس للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، الذي قدم إحاطة للمنفي حول مشاركة ليبيا في معرض اكسبو دبي 2020م، الذي دعا فيه المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا، لما تتمتع من مقومات محفزة ومشجعة للاستثمار وجذب المستثمرين، والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار .

وأكد اللموشي العمل على توفير بيئة مناسبة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تُساعد على تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في كل المناطق، بتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب في مختلف المجالات الاقتصادية.

بدوره أكد ” المنفي” دعم المجلس الرئاسي لجهود الهيئة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في دعم الاقتصاد الوطني.

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