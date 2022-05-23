وزير الموارد المائية يستعرض سير العمل مع مديري جهازي استثمار النهر الصناعي ببنغازي وسرت

بنغازي 23 مايو 2022 (وال)- عقد وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع مديري جهازي استثمار النهر الصناعي بنغازي، والمنطقة الوسطى سرت.

الإجتماع استعرض سير عمل الجهازين، والمشاكل والصعوبات التي تواجهما وسُبل تذليلها، كما ناقش الاجتماع بعض المشاريع الزراعية في عدة مناطق في البلاد، والمشاكل الفنية والأمنية التي تعاني منها وتوفير البذور والأسمدة وجودتها.

وأكد سيادة الوزير خلال الاجتماع على دعمه لعمل الجهازين، وعلى ضرورة وجود قاعدة بيانات لبحث المشاكل التي تعوق عملهما، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع قطاعات الدولة الأخرى.

من جانبه أشار المستشار علي الحداد، عضو لجنة إدارة جهاز استثمار النهر الصناعي بنغازي، إلى أن الجهاز يعاني من بعض الصعوبات والمخصصات المائية، وأهمية توفير الأمن في المشاريع والحقول الزراعية.

وأكد على أنه سيتم التواصل مع وزير المالية، لمعالجة هذه المختنقات وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق عمل الجهازين، كما أكد على أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة بخصوص توفير الأمن للحقول والمشاريع الزراعية التي تقع ضمن مناطق سيطرتها.

وفي ختام الاجتماع؛ دعا سيادته إلى ضرورة إقامة لقاء عمل خلال الأيام القليلة القادمة، لمتابعة ملف الاستثمار ومتابعة ما تم مناقشته في هذا الاجتماع. (وال) ر ع/ ر ت

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