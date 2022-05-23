“الكيلاني” تترأس اجتماع اللجنة العليا لصرف منحة الزوجة والأولاد

عقدت اللجنة العليا لمتابعة صرف منحة الزوجة والأولاد اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبحضور اعضائها رئيس الهيئة العامة للمعلومات ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ومشرف عام المنحة ومدير عام مشروع المنحة وخبير تقنية المعلومات بالوزارة والخبير المالي بالوزارة مقرر اللجنة.

كما خُصص هذا الاجتماع لاستكمال بقية خطوات صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 واقتراح البدائل للحسابات المصرفية ، كذلك تمت مناقشة صرف المنحة لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وتم تكليف مدير المشروع بالتواصل مع مصلحة الجوزات والجنسية لمعالجة شرط الإقامة وتوفير البيانات اللازمة .

وتم التطرق كذلك لمعالجة وضع العائلات المستحقة التي لم تحصل على المنحة لعدم توفر البيانات المصرفية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمنحة الزوجة والأولاد .

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