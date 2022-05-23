رئيس بلدية بنغازي يُشارك في إفتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد

بنغازي 23 مايو 2022 (وال)- افتتح بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد، بمشاركة كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

هذا وتأتي إقامة المعرض والمؤتمر ضمن خطوات الإستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.

وتحدث رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري – في كلمته – عن أهمية دور القطاع الخاص، وأنه أساسي وضروري للتطوير والتحديث في شتى المجالات، وأن بلدية بنغازي تدعم وبقوة جهود القطاع الخاص، والإستعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وأكد بوجواري على ضرورة تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات المصرية والشركات الليبية، خاصة فيما يتعلق ببرامج مشاريع الإعمار في المدينة.

يُشار إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي، تستمر في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2022، يجمع كُبرى الشركات المصرية والليبية المُتخصصة في البناء والتشييد، ضمن خطوات الإستعدادت لمرحلة الإعمار. (وال) أ م/ ر ت

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