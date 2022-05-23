انطلاق المعرض الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي

إنطلق اليوم الإثنين 23 مايو المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي حيث نائب رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب “علي القطراني” بالمشاركة بافتتاحه ، وبحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعادة أعمار مدينة بنغازي ودرنة والقنصل العام المصري وعدد من ممثلين الجهات العامة والشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد .

وسيستمر هذا المعرض إلى غاية 27 مايو ، وبمشاركة كبرى الشركات الليبية والمصرية المتخصصة في البناء والتشييد، كما يأتي هذا المعرض كخطوة أستعداد لمرحلة الأعمال .

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