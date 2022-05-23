إفتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد ببنغازي بحضورنائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني

بنغازي 23 مايو 2022 (وال)- شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي القطراني اليوم الإثنين، في إفتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام في المدينة خلال الفترة من 23 – 27 مايو تلتقي فيه كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد.

ويأتي افتتاح المعرض والمؤتمر ضمن خطوات الإستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.

وقد حضر حفل الافتتاح؛ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، وعضو مجلس النواب السيدة عائشة الطبلقي، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية، وضباط الجيش الليبي، ومسؤولي بعض القطاعات، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد.

ورحب السيد النائب – في كلمته – بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض، كما وجه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث، مؤكدًا أن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار، وهي الأولية الجادة للحكومة الليبية، حيث أنها ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء. (وال) ح س/ ر ت

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