خاص.. وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يتحدّث لِصدى حول فعاليات المعرض الدولي الأول لخدمات الشحن والتوصيل

صرّح وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات افتتاح المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل حيث قال:”من خلال متابعة حكومة الوحدة الوطنية لمعرض شركات الشحن والتوصيل المُقام اليوم في مدينة طرابلس بإشراف المنطقة الحُرة مصراتة، يأتي هذا في إطار تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني”.

موضّحاً:”جُملة من الشركات كانت حاضرة وساهمت معنا اليوم خاصةً من دولة تونس، ويأتي ذلك في توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين، كانت النتائج مُرضية وستُساهم في رفع التبادل التجاري بشكل واضح”.

وأضاف:”كل القوانين والقرارات تحاول تبسيط الإجراءات بدلاً من تعقيدها، ربّما القطاع الخاص كان متعثّراً خلال الفترة الماضية لكنّه عاد بقوة خاصةً من خلال مشاريع برنامج “عودة الحياة” ليعود مجدداً لممارسة دوره وهذا ما ستظهر نتائجه خلال الفترة القليلة القادمة”.

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