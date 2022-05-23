خاص .. الحويج لـِصدى: التنمية المستدامة بدأت في جميع القطاعات وسنزيد التبادل التجاري مع دول أفريقيا عبر طرق للعبور جنوب البلاد

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: “من خلال المعرض هُناك رسائل نرسلها للعالم، وكقطاع عام نوجّهها للقطاع الخاص؛ أولاً بأنّ ليبيا آمنة ومستقرّة وبدأت التنمية المستدامة في كافة القطاعات من أجل تنويع الاقتصاد الوطني”.

وأضاف: “ثانياً أنّه سيتم تحريك وتفعيل خدمات الشحن والنقل في الاقتصاد، أيضاً بأنّنا نهتم بتجارة العبور والمناطق الحُرّة على مستوى شمال البلاد من مصراتة إلى جليانة”.

متابعاً بقولهِ: “الآن التفكير في طرق لعبور التجارة إلى الجنوب وأفريقيا، منها طريق يبدأ من مصراتة إلى تمنهنت وغات انطلاقاً إلى الدول الأفريقية، والطريق الآخر يبدأ من جليانة إلى جالو وأوجلة ومنها إلى الكُفرة جنوباً وبورسودان وتشاد”.

خِتاماً قال: “أيضاً نسعى لزيادة التبادل التجاري كتونس، النيجر وتشاد والسودان وكذلك الدول الأخرى في أعماق إفريقيا، وهذه الزيادة تصنع مواطن عمل لكل هذه الدول ليصبِح هُناك سوق واحد مُتكامل ويكون هناك خدمات تنفع الجميع”.

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