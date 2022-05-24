خاص.. السفير التونسي لدى ليبيا يوضّح مدى أهمية مشاركة بلاده في المعرض الدولي للشحن وخدمات التوصيل

صرّح السفير التونسي لدى ليبيا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: “هذا المعرض هام جداً بالنسبة لنا وتونس من أولى البلدان التي بادرت للمشاركة فيه بعديد الشركات باعتبار أنّ قطاع الشحن قطاع رئيسي”.

موضّحاً :”الخطوط الجوية التونسية وكذلك خطوط الشحن الجوي كانت متواجدة اليوم، كذلك شركات الخدمات البحرية للمساهمة مع الإخوة الليبيين في إنجاح هذا الحدث”.

أيضاً قال: “نعلم جميعاً بفترة الاستقرار التي تشهدها ليبيا حالياً وهناك نوع من الإحياء للنشاط الاقتصادي، عديد من الموانئ الليبيّة مهمّة لجعل ليبيا بوابة لأفريقيا؛ الإخوة الليبيّون لديهم برامج كبيرة لتطوير الموانئ والمناطق الحُرّة خاصةً ميناء مصراتة والموانئ المجاورة له في الخُمس وطرابلس والزاوية”.

وأضاف: “نحن كالعادة موجودون في عديد الفعاليات مع الأشقاء في ليبيا وحضورنا بارز، تجارة العبور بين البلدان شيء أساسي واستراتيجي؛ الولوج إلى السوق الأفريقية معاً شيء مهم ونشجّع كل الشركات والمؤسسات التونسية لتأسيس شراكات فاعِلة مع الأخوة الليبيّن”.

خاتماً بالقول: “هذه الشراكات ستساهم في تأسيس سوق واعدة وتساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصادات الوطنّية للبلديْن”.

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