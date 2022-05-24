وزيرا الصناعة والمعادن والنفط والغاز في زيارة إلى الشركة الوطنية للمقطورات

توجه وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة رفقة وزير النفط والغاز محمد عون بزيارة للشركة الوطنية للمقطورات ، حيث تجول الوزيران رفقة إدارة الشركة داخل خطوط الإنتاج والمرافق ذات العلاقة.

كما أبدى “عون” إعجابه بالإمكانيات التي تتمتع بها الشركة من آلات ومعدات وساحات بإمكان التوسع فيها لإقامة مشروعات صناعية مكملة تؤهل الشركة بأن تكون أكبر منتج لاحتياجات شركات النفط والغاز .

وعلى هامش الزيارة عُقد اجتماع مع إدارة الشركة الوطنية للمقطورات قُدم خلاله عرضًا مرئيًا موجزاً عن الشركة ، وتم كذلك بحث سُبل التعاون بين الشركة ووزارة النفط والغاز برعاية وزارة الصناعة والمعادن لتوطين صناعات بعض المعدات النفطية .

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