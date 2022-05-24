“الدبيبة”: سنشرع في إعطاء قروض للمستثمرين الأتراك في هذه الحالة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين 23 مايو خلال كلمة بملتقى رجال الأعمال والصناعيين (الليبي التركي ) المقام بمدينة تاجوراء ، أن حكومة الوحدة الوطنية تدعم وبشكل أساسي مثل هذه الفعاليات وذلك لتفعيل الإدارة المحلية بالبلديات وترسيخها .

وأكد أيضًا على ضرورة نقل التطور الذي تشهده تركيا في السنوات الاخيرة إلى ليبيا والتقدم الأمام.

أضاف قائلًا : المطارات الليبية تشهد يومياً أكثر من ثمانية رحلات جوية إلى تركيا ، وهذا يدل على قوة العلاقات التجارية بين البلدين ، وأن الحكومة تريد التوسع بالعلاقات التجارية في جميع المجالات كالاستثمار في المصارف والبنية التحتية والصناعية .

وأكد بأن الحكومة سوف تعمل على القرارات التي تساهم في تشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين ، وستعمل على الحفاظ على حقوق المستثمرين بين البلدين ، عن طريق القوانين المصرفية وستشرع الحكومة في إعطاء القروض للمستثمرين في حالة الشراكة الليبية التركية .

كما شدد خلال كلمته على ضرورة الاستفادة من التطور في قطاع الخدمات الصحية الموجود في تركيا ، ونقل هذا التطور إلى ليبيا وتطوير القطاع الصحي وبالأخص القطاع الخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية