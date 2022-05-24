اقتصاد

“الدبيبة”: سنشرع في إعطاء قروض للمستثمرين الأتراك في هذه الحالة

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين 23 مايو خلال كلمة بملتقى رجال الأعمال والصناعيين (الليبي التركي ) المقام بمدينة تاجوراء ، أن حكومة الوحدة الوطنية تدعم وبشكل أساسي مثل هذه الفعاليات وذلك لتفعيل الإدارة المحلية بالبلديات وترسيخها .

وأكد أيضًا على ضرورة نقل التطور الذي تشهده تركيا في السنوات الاخيرة إلى ليبيا والتقدم الأمام.

أضاف قائلًا : المطارات الليبية تشهد يومياً أكثر من ثمانية رحلات جوية إلى تركيا ، وهذا يدل على قوة العلاقات التجارية بين البلدين ، وأن الحكومة تريد التوسع بالعلاقات التجارية في جميع المجالات كالاستثمار في المصارف والبنية التحتية والصناعية .

وأكد بأن الحكومة سوف تعمل على القرارات التي تساهم في تشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين ، وستعمل على الحفاظ على حقوق المستثمرين بين البلدين ، عن طريق القوانين المصرفية وستشرع الحكومة في إعطاء القروض للمستثمرين في حالة الشراكة الليبية التركية .

كما شدد خلال كلمته على ضرورة الاستفادة من التطور في قطاع الخدمات الصحية الموجود في تركيا ، ونقل هذا التطور إلى ليبيا وتطوير القطاع الصحي وبالأخص القطاع الخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك