“القطراني”: الحكومة الليبية تعمل على تذليل الصعوبات أمام الشركات المصرية

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي القطراني” اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء بنغازي اليوم الإثنين 23 مايو ، مع وفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والانشاءات والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي ، وبحضور عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار “بدر النحيب”.

حيث أكد “القطراني” بأن الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان عاقدة العزم على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية والتي ستكون الشركات المصرية من ضمنها .

كما أضاف “القطراني” بأن الحكومة ستذلل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الشركات لتساهم في إعادة الاعمار والبناء .

وأبدى وفد الشركات المشارك إستعدادهم للمشاركة في إعادة الإعمار ودعوة الشركات المصرية الأخرى لتكون في ليبيا للبدء في مسيرة الإعمار والبناء.

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