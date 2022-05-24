السفير القطري لدى ليبيا يؤكد استعداد بلاده على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا

قام السفير القطري “خالد الدوسري” اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في مقره الرسمي بمدينة طرابلس؛ حيث اجتمع برئيس الاتحاد العام ” محمد الرعيض” صحبة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

هذا وقد عُقد اجتماعاً موسعاً حضره نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال ،ودار حول تعزيز العلاقات الليبية القطرية خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات؛ ومناقشة القضايا التي تسهم في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ وصولاً إلى تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة؛ كما تم التطرق إلى وضع الاستثمارات القطرية في ليبيا وسُبل تنميتها في ظل التحديات القائمة .

ومن جانبه أكد السفير على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين، وضرورة تعزيزها في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يخدم صالح البلدين؛ مشيراً إلى استعداد الجانب القطري في هذا الشأن متى تهيأت ظروف الاستثمار والتعاون، كما أكد استعداد بلاده على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي؛ والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ووجه دعوة إلى الحضور من الجانب الليبي لزيارة قطر صحبة نخبة من رجال الأعمال وتقديم خطط مقترحة للتعاون الاقتصادي.

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