خاص.. المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي يصرّح لِصدى حيال تواجد الشركات التونسية بمعرض الشحن وخدمات التوصيل

صرح المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي “صابر بوقرّة”لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: كانت مبادرة جيّدة من شركة AD الدوليّة بمشاركتها في تنظيم الحدث الدولي الأوّل من نوعه، حتى على مستوى دولة تونس لأول مرة تكون هناك مشاركة بمثل هذه الكيفية.

مضيفاً بقوله: كانت مشاركة مميزة للخطوط التونسية وخطوط النقل من خلال هذا الجناح الذي يعتبرا مميزاً في هذا المعرض.

وموضّحاً أن كل هذه الأمور تعطي انطباعاً جيداً لإمكانية عودة الخطوط الجوية التونسية على مستوى المطارات الليبية، وكذلك ساهمت عدة شركات تونسية من القطاع الخاص وأبدو فرحتهم بهذه المشاركة القيّمة لوجود عديد الشركات الدوليّة التي سيكون من خلالها هناك تشبيك للعلاقات وإبرام بعض مذكرّات التفاهم، وستكون لنا إن شاء الله مشاركات في مناسبات أُخرى.

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