خاص.. شركة الجبال للشحن توضح لصدى تفاصيل خدماتها .. وما تواجهه

صرح مدير التسويق لشركة الجبال للشحن”مهند طمزيني” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا : نحن شركة مختصة بشحن الجوي والبحري من الصين لأكثر من 15 سنة في المجال.

وأضاف بالقول: نحن نقدم في خدمة الشحن ومن أهم ما يمزنا هو ليس لدينا حد أدنى للشحن سواء كان بحري أو جوي، بنسبة للشحن الجوي من 10 جرام أما البحري 0.0.1 متر مكعب، ولدينا خدمة التحقق من المنتجات والتأكد من التاجر أن يكون موثوق وأيضا نقوم بالتأكد من جودة البضاعة وكل هذه الخدمات هي مجانية أما خدمة الحوالة فنسبتنا 3٪.، وحالياً في المعرض نقدم تخفيض في شحن البحري يبدأ من 250 دولار وبالنسبة للجوي من 12 دولار ل14دولار.

كما تابع بالقول: بالنسبة للمعرض سيزيد من فرصة إنتشار شركتنا ونقوم بالتعريف عن خدامتنا وأننا موجودون من أكثر من 15 سنة وأننا لأن لدينا فرع وليس مخزن فقط.

وختم حديثه قائلا: أن أكثر المشاكل التي تواجهنا هي التغيير في سعر صرف وعدم ثباته لهذا نطلب من زبائن الدفع بالدولار وليس بالدينار الليبي بحكم أن السوق غير تابث ويتغير في لحظات وتكون خسارة للشركة.

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