خاص.. شركة الطيران العالمية تُصرح لصدى حيال مشاركتها في المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل

صرح مدير الشحن في شركة الطيران العالمية “أسامة خليل” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: شاركنا في المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل لغرض التسويق واشهار لشركة، وبالنسبة لنا كانت أول رحلة في خدمة النقل الجوي لركاب عام 2003 أما الشحن أول رحلة كانت في عام 2006.

أضاف بالقول: بالنسبة للشحن لدينا وكلاء في الاتحاد الأوروبي وفي الإمارات العربية وفي أمريكيا وتركيا وحاليا لدينا نقل الركاب داخل المطارات الليبية وقريباً الرحلات الدولية.

وتابع حديثه: أن أبرز المشاكل التي توجهنا هي عدم استقرار سعر الصرف وهذا يؤثر على كمية زبائن الشحن، ونتمنى أن يتم التقليل في سعر الوقود ليتم التخفيض في سعر تذاكر الرحلات وأسعار الشحن الجوي.

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