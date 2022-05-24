خاص.. الأجنحة للطيران تستعرض أبرز خدماتها عبر قسم الشحن الجوي بمعرض الشحن وخدمات التوصيل

صرح مدير الشحن بشركة الأجنحة للطيران”صلاح شنيبة” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: هذا الحدث هو الأول من نوعه بالنسبة لشركات الشحن في ليبيا، فكرة جميلة ونهنئ القائمين عليها التي بالرُغم من أنّها أول مرة.

مضيفاً بالقول: تأتي هذه المشاركة للتعريف بقسم الشحن في شركة الأجنحة الليبيّة والخدمات التي نقدّمها، حتى يطلّع الزبائن على إمكانيات الشركة وماتمتلكهُ من قُدرات، كذلك توضيح مفهوم الشحن.

كما تابع بالقول: أن شركة الأجنحة غنيّة عن التعريف في هذا المجال ومثال للشركات الأُخرى خاصة ً فيما يتعلّق بالالتزام بالمواعيد، وجئنا لإبراز ما لدينا في شحن البضائع والمستلزمات.

وقد وضح بقوله: أن أبرز ما يواجهنا من عوائق هو الإجراءات الروتينية التي تفرضها السُلطات كذلك تأثر سعر الصرف في بعض الأحيان، مع ارتفاع سعر الوقود الذي يؤثر على إجمالي التكاليف وصولاً إلى إنقاص أرباح الشركة، فنظل في حيرة بين رفع السعر والتخوّف من رفض الزبون أو التعرّض للخسائر

وختم حديثه: نحتاج إلى العديد من القرارات لتغيير واقع عملنا أهمها تحسين الخدمات في المطارات، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لكافة أنواع البضائع؛ أيضاً السعي لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين.

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